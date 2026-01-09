Cernusco Lombardone, investita ragazza in viale Europa

Vittima dell’investimento una giovane di 19 anni

CERNUSCO LOMBARDONE – Un investimento di pedone si è verificato in serata a Cernusco Lombardone, lungo viale Europa. A rimanere coinvolta è stata una giovane donna di 19 anni, le cui condizioni hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

La richiesta di soccorso è scattata intorno alle 20.50, con l’attivazione della Soreu Laghi e l’invio sul posto di un’ambulanza della Croce Bianca di Merate insieme a un’automedica. La ragazza è stata presa in carico dal personale medico sanitario e trasportata in ospedale con codice giallo.

Per gli accertamenti di competenza sono intervenuti anche i Carabinieri Compagnia di Merate, chiamati a ricostruire quanto accaduto. Al momento la dinamica dell’incidente è ancora da stabilire.

Non risultano altre persone coinvolte. Ulteriori elementi utili a chiarire le cause dell’investimento potranno emergere dagli accertamenti in corso.