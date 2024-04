Cernusco. Sorpresa a rubare in casa, 35enne arrestata dai Carabinieri

La proprietaria, una donna anziana, rientrando nella sua abitazione ha sorpreso la malintenzionata

Provvidenziale l’intervento di un passante che ha bloccato la ladra in attesa dell’arrivo dei Carabinieri

CERNUSCO LOMBARDONE – I Carabinieri della Stazione di Merate hanno tratto in arresto una 35enne extracomunitari per furto in abitazione. L’episodio si è verificato a Cernusco Lombardone, dove una anziana donna, nel rincasare, ha sorpreso la malintenzionata mentre rovistava nel suo appartamento dopo aver forzato una porta finestra.

Grazie al rapido intervento di un passante che, allarmato dalle urla della vittima, ha bloccato la fuggitiva in attesa dell’arrivo dei Carabinieri, allertati nel frattempo dalle chiamate al numero unico nazionale 112, la situazione è stata risolta senza ulteriori conseguenze.

I militari, intervenuti prontamente, hanno recuperato 3000 euro e diversi monili in oro sottratti alla vittima, restituendoli immediatamente alla legittima proprietaria.

Il giudice ha convalidato l’arresto, disposto l’immediata scarcerazione della donna applicando alla stessa la misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Lombarda.