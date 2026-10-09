Ciclista urtato alla rotonda di Brivio: sul posto ambulanza e Polizia locale

L’incidente è avvenuto oggi, venerdì, intorno alle 12

Il ciclista è stato trasportato in ospedale per un trauma al ginocchio e al gomito destro, colpiti nella caduta a terra

BRIVIO – E’ finito a terra, sbalzato qualche metro più avanti, dopo l’urto con un’auto. Tanta paura intorno alle 12 di oggi, venerdì 9 ottobre, per un ciclista di 43 anni investito da un’auto.

L’incidente è avvenuto all’altezza della rotonda tra via Como e la Sp 72: all’origine, sembrerebbe, una mancata precedenza, anche se saranno i rilievi, affidati agli agenti della Polizia intercomunale di Olgiate, Calco e Brivio a ricostruire esattamente la dinamica.

L’urto è stato forte tanto che il ciclista è finito rovinosamente a terra: in un primo tempo le sue condizioni erano sembrate particolarmente gravi ma all’arrivo dei sanitari, giunti con l’automedica e un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio, il quadro clinico si è fortunatamente alleggerito: l’uomo, residente a Beverate, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco in codice verde per un trauma al gomito e ginocchio destro.