Civate, 67enne si infortuna, soccorritori in azione

La donna si è infortunata nei pressi di via Longoni, in località Pozzo

In posto il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco

CIVATE – Soccorsi in azione nel pomeriggio di oggi, giovedì, per un’escursionista ferita lungo un sentiero tra la località Pozzo e la Valle dell’Oro, in prossimità di via Longoni.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30 in codice giallo, in posto gli uomini del Soccorso Alpino stazione del Triangolo Lariano e anche i Vigili del Fuoco. I soccorritori hanno raggiunto la ferita, una donna di 67 anni, accompagnandola a valle dove è stata presa in carico da un’ambulanza della Croce San Nicolò nel frattempo giunta in posto e trasferita in ospedale per le cure del caso.