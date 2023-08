Civate. Cade sul sentiero di San Pietro al Monte, soccorsa una 57enne

Intervento dei tecnici del Soccorso alpino stazione Triangolo Lariano

L’intervento è cominciato poco prima delle 18.30 di martedì ed è finito poco dopo le 20

CIVATE – Rientrate nella serata di ieri, martedì, le squadre del Soccorso alpino, Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione Cnsas. I tecnici sono stati attivati per una donna di 57 anni, caduta lungo il sentiero, appena sotto la basilica di San Pietro al Monte, sopra Civate.

Una squadra composta da cinque tecnici ha raggiunto l’escursionista; dopo una prima valutazione sanitaria, l’hanno immobilizzata e trasportata a valle con la barella portantina, per una quarantina di minuti. L’intervento è cominciato poco prima delle 18.30 ed è finito poco dopo le 20.

“Quello di ieri sera è stato il terzo intervento della giornata per la sola Stazione del Triangolo Lariano: il mese di agosto è molto impegnativo per i nostri soccorritori, dato anche l’alto numero di persone in montagna – hanno fatto sapere dal Soccorso alpino -. Per le attività in montagna, invitiamo tutti a consultare il sito della campagna permanente del Cnsas www.sicurinmontagna.it“.