Civate, infortunio in montagna: soccorso alpino in azione

La chiamata ai soccorsi è giunta alle 15 circa

All’imbocco della Val dell’Oro sono intervenuti i volontari del Soccorso Alpino del Triangolo Lariano. A supporto anche l’ambulanza SOS Canzo

CIVATE – Un uomo di 62 anni è rimasto ferito oggi nel primo pomeriggio, alle 15 circa, a Civate, all’imbocco della Val dell’Oro, lungo la strada che porta al Crotto del Capraio.

Sul posto sono intervenuti i volontari del Soccorso Alpino del Triangolo Lariano (XIX Delegazione Lariana). L’uomo, una volta raggiunto, è stato stabilizzato e trasportato a valle, dove è stato consegnato all’ambulanza SOS Canzo che lo ha portato all’ospedale in codice giallo.