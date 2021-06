Civate piange Elisa Mauri Polastri, volontaria in parrocchia aveva 65 anni

Malata da tempo si è spenta nella notte tra sabato e domenica

Persona sempre positiva, un punto di riferimento per la comunità. Martedì alle 10.30 a Civate il funerale

CIVATE – E’ morta nella notte scorsa, tra sabato e domenica, Elisa Mauri vedova Polastri. Una donna molto conosciuta a Civate soprattutto per via del suo grande impegno in parrocchia, malata da tempo si è spenta all’età di 65 anni.

E’ grande il cordoglio in paese per la scomparsa di una persona che ha dato tanto a Civate sia nell’associazionismo ma soprattutto in parrocchia dove ha sempre fatto la catechista prima al fianco del parroco don Mario Longo e poi con don Gianni De Micheli. Una famiglia molto conosciuta la sua, il marito (anche lui morto per una malattia alcuni anni fa) era volontario della Croce Verde di Bosisio Parini così come Alessandro, uno dei due figli.

Elisa Polastri era diventata un vero e proprio punto di riferimento per molte questioni che riguardavano la parrocchia, ha fatto anche parte del consiglio pastorale e della redazione del bollettino parrocchiale “Il Faro” a cui ha dato il suo prezioso contributo. Persona stupenda e sempre positiva, un punto di riferimento per tutta la comunità di Civate, con queste parole la ricorda chi l’ha conosciuta.

Elisa Mauri Polastri lascia i figli Emanuele e Alessandro, i fratelli, le sorelle e i nipoti. I funerali saranno celebrati martedì 15 giugno nella chiesa parrocchiale di Civate alle ore 10.30.