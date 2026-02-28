Soccorso alpino in azione per soccorrere sette persone bloccate sul Torrione Magnaghi

La Delegazione Lariana del Soccorso Alpino sta organizzando la discesa con le squadre territoriali data la nebbia fitta

I soccorsi sono partiti alle 16 di oggi pomeriggio, sabato 28 febbraio

BALLABIO – La macchina dei soccorsi si è attivata nel pomeriggio di oggi, 28 febbraio, intorno alle 16 per prestare aiuto a sette persone impossibilitate a proseguire che si trovano nella zona dei traversi del Torrione Magnaghi – Canale Porta.

La Soreu dei Laghi ha mandato sul posto i tecnici della Stazione di Lecco e del Centro del Bione della XIX Delegazione Lariana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), tra cui un sanitario (dodici soccorritori in totale).

La prima squadra ha già raggiunto il gruppo e si stanno organizzando per la discesa. In zona c’è nebbia fitta per cui, al momento, è necessario svolgere le operazioni con le sole squadre territoriali.