Colico. Abbandona rifiuti in località Robustello, multato il responsabile

“Comportamento incivile e inaccettabile, che danneggia l’ambiente e la nostra comunità”

Il sindaco Monica Gilardi ha condannato il gesto e ringraziato la Polizia Locale per la prontezza nell’intervento

COLICO – “È stato individuato e sanzionato il trasgressore che ha abbandonato rifiuti in località Robustello. Un comportamento incivile e inaccettabile, che danneggia l’ambiente e la nostra comunità”.

A renderlo noto è stato lo stesso sindaco di Colico Monica Gilardi: “Esprimendo ferma condanna per questo gesto, si rinnova l’invito a tutti i cittadini a rispettare le regole e il territorio che ci ospita. Un sentito ringraziamento alla Polizia Locale per la prontezza e l’efficacia nell’intervento, e agli operai comunali per il tempestivo ripristino dell’area”.