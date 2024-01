Colico. Agente Polizia Locale accoltellato da spacciatore, sindacati preoccupati

Il Segretario Generale Uil Fpl del Lario e Brianza Massimo Coppia

“Chiediamo che la sicurezza per gli agenti della Polizia Locale sia attenzionata per evitare questi tristi epiloghi”

COLICO – A seguito del gravissimo episodio avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 9 gennaio, in cui un agente della Polizia Locale è stato ferito a Colico da uno spacciatore, è intervenuto anche il Segretario Generale Uil Fpl del Lario e Brianza Massimo Coppia.

“Durante un’azione di contrasto alla droga, un agente della polizia locale è stato accoltellato. Il collega 46nne si trova in ospedale. La segreteria territoriale della Uil Fpl del Lario e Brianza esprime la vicinanza e gli auguri di pronta guarigione. Chiediamo che la sicurezza per gli agenti della polizia locale sia attenzionata per evitare questi tristi epiloghi. Come segreteria mettiamo a disposizione i nostri uffici legali se il collega avesse bisogno di qualsivoglia tutela. Esprimiamo preoccupazione per la sicurezza e la salute dei colleghi della Polizia Locale, e denunciamo ancora una volta la mancata riforma della Polizia Locale oramai ferma dagli anni 80. Chiediamo al prefetto l’apertura di un tavolo sulla sicurezza territoriale”.