Colico. Disagi al traffico sulla Statale 36 per incidente

Il sinistro ha causato forti rallentamenti sulla tratta in direzione Valtellina

COLICO – A causa di un incidente stradale il traffico lungo la SS36” Del Lago di Como e Dello Spluga” è provvisoriamente bloccato, all’altezza di Colico in provincia di Lecco.

Il sinistro, avvenuto al km 91,000 poco dopo le 12.30 nel territorio comunale di Gera Lario, ha coinvolto un motociclista di 35 anni che ha perso il controllo del mezzo. E’ stato elisoccorso in codice giallo.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.