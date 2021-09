Colico. E’ morto Marco Masetti, dirigente regionale di Fratelli d’Italia

Ristoratore di professione, aveva 46 anni

COLICO – Tragedia a Colico dove è morto Marco Masetti, 46 anni, dirigente Regionale Fratelli d’Italia, nonché portavoce del partito per la provincia di Sondrio dal 2018, quando venne nominato direttamente dalla presidente Giorgia Meloni.

Il corpo senza vita del 46enne è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì, a Colico in via Giuseppe Mazzini, all’interno del suo locale, il bar ristorante Perbacco.

Sul posto sono intervenuti automedica, ambulanza e i Carabinieri di Colico. Stando a quanto emerso, potrebbe trattarsi di un gesto volontario, ma sull’accaduto stanno indagando i militari dell’Arma.

Conosciutissimo in paese, sull’Alto Lario, ma anche in Valtellina, perennemente impegnato e diviso fra le sue due grandi passioni: il lavoro e la politica. Quella per il lavoro lo aveva portato anche ad entrare a far parte dell’associazione commercianti di Colico, mentre quella per la politica lo ha sempre visto impegnato attivamente per il proprio territorio arrivando a ricoprire il ruolo di dirigente regionale di Fratelli d’Italia, nonché portavoce della Provincia di Sondrio da circa tre anni, mentre alle scorse elezioni comunali aveva sostenuto la lista “Nuovo Progetto Colico” guidata dal candidato sindaco Raffaele Grega.

La sua improvvisa scomparsa ha lasciato l’intero paese attonito e avvolto da dolore.