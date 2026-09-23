Colico, gufo reale ferito a una zampa: soccorso dalla Polizia provinciale

L’intervento della Polizia provinciale di Lecco lo scorso 21 settembre nella zona del Laghetto di Piona

COLICO – Un gufo reale ferito a una zampa è stato recuperato dalla Polizia provinciale di Lecco nella zona del Laghetto di Piona, a Colico.

L’intervento del personale provinciale è avvenuto lo scorso 21 settembre, dopo il ritrovamento dell’animale ferito. Gli agenti hanno provveduto al recupero del rapace e agli accertamenti di rito, necessari per escludere l’eventuale presenza di atti illeciti.

Una volta completate le verifiche, il gufo reale è stato conferito al Cras di Calolziocorte, il centro di recupero dove potrà ricevere le cure necessarie per la ferita riportata alla zampa.