Colico. La Polizia provinciale soccorre un cucciolo di cervo ferito

L’animale si trovava in località Olgiasca, indagini per verificare la presenza di atti di bracconaggio

Il piccolo cervo è stato recuperato e trasportato al Cras di Calolziocorte

COLICO – Nella mattinata di ieri, mercoledì 22 maggio, a seguito di richiesta di intervento da parte della Polizia locale di Colico, gli agenti della Polizia provinciale – Nucleo ittico venatorio, sono intervenuti in località Olgiasca per la presenza di un piccolo di cervo ferito.

In concomitanza al recupero e al successivo trasporto per le cure del caso al Cras di Calolziocorte, sono stati fatti gli accertamenti necessari per verificare o meno la presenza di atti di bracconaggio.