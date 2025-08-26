Colico: scoperte e smantellate tre postazioni di spaccio in mezzo ai boschi

Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri

Passate al setaccio le zone vicino al laghetto di Fuentes e via Suor Laura Mainetti

COLICO – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei boschi di Colico, dove i Carabinieri della Compagnia di Lecco hanno passato al setaccio le strade e le zone di spaccio.

I controlli effettuati dai militari, coadiuvati da una unità cinofila antidroga dei Carabinieri di Casatenovo, hanno interessato in particolare le aree boschive adiacenti il laghetto “Fuentes” e via Suor Maria Laura Mainetti a Colico, dove sono state individuate e smantellate tre postazioni utilizzate dai pusher per la vendita di sostanze stupefacenti.

Sono state identificate 50 persone e un 40enne originario del Bangladesh è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.