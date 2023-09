Colico. Si perdono mentre cercano funghi, intervento del Soccorso alpino

L’allarme poco prima delle 15 di oggi, martedì, sul Monte Scoggione

Le due donne sono finite in un canale molto impervio mentre cercavano funghi

COLICO – Erano alla ricerca di funghi sul monte Scoggione sopra Colico quando hanno perso l’orientamento e hanno allertato i soccorsi. I tecnici del Soccorso alpino stazione Valsassina – Valvarrone sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 26 settembre, per due donne in difficoltà.

L’allarme poco prima delle 15 e subito sono scattate le ricerche da parte delle squadre che hanno battuto i boschi sopra il paese dell’alto Lario.

In base a quanto si è potuto finora apprendere, le due donne, residenti nella zona, si sono trovate in difficoltà in due punti diversi di un canale molto impervio e hanno quindi deciso di chiedere l’intervento dei soccorsi.

Sul posto si sono portati nove tecnici del Cnsas Valsassina Valvarrone: per raggiungere le due malcapitate il più velocemente possibile sono state usate anche moto da trial.

Illese, ma impossibilitate a proseguire da sole, le due cercatrici di funghi sono state raggiunte dai soccorritori e accompagnate con manovre di corda fino al sentiero, situato circa 60 metri sopra. Da qui, poi, sono state riaccompagnate all’auto. L’intervento è terminato intorno alle 18.45.