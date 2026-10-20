Colico. Un’altra auto in contromano sulla SS36: “Evitato un incidente gravissimo”

Una testimone diretta ha raccontato il grosso rischio corso nella serata di lunedì

“Fortunatamente, trovandomi su un rettilineo, ho potuto individuare l’auto a una distanza sufficiente per rallentare”

COLICO – “Ieri, 19 ottobre 2026, intorno alle ore 20.30, sulla SS36 in direzione Lecco, poco prima della galleria Curcio, mi sono trovata di fronte a una situazione estremamente pericolosa: una utilitaria bianca procedeva in contromano nella corsia di sorpasso“.

A raccontare l’accaduto è una donna che, nella serata di lunedì, ha rischiato uno scontro frontale con un’auto che procedeva contromano sulla Statale 36. Un vero problema visto che, negli ultimi mesi, sono stati numerosi gli episodi di questo tipo che avrebbero potuto avere conseguenze gravissime. La guidatrice ha potuto vedere alla guida della macchina in contromano una donna di mezza età, accompagnata da un’altra donna sul sedile passeggero e da una ragazzina sul sedile posteriore.

“Fortunatamente, trovandomi in un tratto leggermente rettilineo, ho potuto individuare l’auto a una distanza sufficiente per rallentare e evitare quello che si sarebbe potuto trasformare in un incidente gravissimo. Come me, anche il conducente di un SUV che procedeva nella mia stessa direzione, e insieme siamo riusciti a fermare il veicolo. La conducente ha quindi effettuato un’inversione di marcia davanti a noi, riprendendo il corretto senso di marcia”.

Non si sa da quanti chilometri l’incauta guidatrice stesse viaggiando contromano, ma l’uscita successiva, quella di Piona, si trovava a circa 6 km di distanza con la presenza di diverse curve e gallerie.

“Sono una pendolare e percorro quotidianamente questa strada, come tanti colleghi, amici e parenti. È la prima volta che vivo in prima persona un episodio del genere, ma purtroppo ho sentito troppo spesso notizie di veicoli in contromano sulla SS36 – ha detto la testimone scampata all’incidente -. Subito dopo l’accaduto ho chiamato il 112, riferendo quanto successo alla Polizia Stradale e comunicando la targa del veicolo. La conversazione mi ha lasciato il dubbio che vengano effettivamente avviati accertamenti adeguati sia nei confronti delle responsabilità individuali, sia per valutare interventi utili a migliorare la sicurezza di questo tratto stradale, ma spero sinceramente che questa impressione sia sbagliata e che la mia segnalazione venga approfondita. Racconto quanto accaduto nella speranza che questa testimonianza possa contribuire a richiamare l’attenzione delle istituzioni, degli enti competenti e di chi ha la responsabilità della sicurezza della SS36. La sicurezza stradale non può dipendere soltanto dalla prontezza di riflessi e dalla fortuna dei singoli automobilisti”.