Colpita da malore alla guida a Somasca: grave 85enne

E’ successo stasera, martedì, intorno alle 19

La donna ha perso il controllo dell’auto sbattendo contro un ostacolo: è grave

VERCURAGO – Ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada colpita molto probabilmente da un malore. Sono gravi le condizioni della donna di 85 anni coinvolta nell’incidente avvenuto questa sera, martedì 21 luglio, intorno alle 19 in via San Gerolamo a Somasca.

A lanciare l’allarme alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi: sul posto sono giunti in codice rosso un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco e l’automedica.

Allertati anche i Vigili del Fuoco.

Le condizioni della donna sono apparse da subito particolarmente serie ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco.