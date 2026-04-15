Colpito da malore ad Aizurro, è morto Massimo Comi, muratore di Villa d’Adda

Dolore per l’improvvisa morte di Massimo Comi

I funerali verranno celebrati venerdì a Villa d’Adda

AIRUNO – Cordoglio e commozione per la morte di Massimo Comi, 57 anni, il muratore colpito da malore ieri, martedì, mentre stava eseguendo dei lavori ad Aizurro.

L’uomo, artigiano stimato e molto conosciuto nel territorio, era al lavoro ieri mattina nella frazione collinare di Airuno quando è stato improvvisamente colto da un malore.

Immediatamente era stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto, in codice rosso, corrispondente alla massima gravità, di un’ambulanza dei volontari del Soccorso di Calolzio e dell’autoinfermieristica. In volo si era alzato anche l’elisoccorso da Como, i cui operatori hanno provveduto a trasportare Comi all’ospedale Manzoni di Lecco in una corsa contro il tempo che purtroppo si è rivelata vana.

L’uomo lascia la moglie Giusi e la figlia Giulia.

I funerali verranno celebrati domani, venerdì, alle 10 nella chiesa parrocchiale di Villa d’Adda.