Un ragazzo denunciato per rapina a Barzanò

Coperto da passamontagna e armato di coltello, avrebbe derubato un altro minore

BARZANO’ – Un ragazzo poco meno che diciottenne, residente a Barzanò, è stato denunciato dai carabinieri per aver rapinato un altro minorenne. Secondo gli accertamenti dell’Arma, sarebbe lui che, coperto in volto da un passamontagna, avrebbe puntato il coltello alla gola di un quindicenne per rapinarlo di una pochette griffata Gucci contenente poco denaro ed effetti personali.

La perquisizione domiciliare, delegata dalla competente Autorità giudiziaria minorile di Milano, ha permesso ai carabinieri di rinvenire gli indumenti indossati dal denunciato in occasione dell’azione criminale e parte della refurtiva sottratta, che verrà restituita alla vittima.