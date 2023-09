Colto da un malore mentre è in vacanza. Lutto a Bulciago per la morte di Giuseppe Brusadelli

Il 75enne abitava in frazione Bulciaghetto

Ha accusato un malore mentre faceva il bagno in mare a Rimini

BULCIAGO – Giuseppe Brusadelli, 75enne residente a Bulciago, è morto a Rimini – dove si trovava per qualche giorno di vacanza – nella prima serata di ieri, 1 settembre.

Secondo le prime informazioni l’uomo stava facendo un bagno in mare, l’ultimo della giornata prima di rientrare in hotel, quando con ogni probabilità a causa di un malore non è più riuscito a riemergere e tornare sulla spiaggia. Immediato l’intervento dei bagnini e dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il 75ennee. Per cui purtroppo non c’è stato nulla da fare.

L’uomo – che dopo una vita di lavoro nel settore tessile era in pensione – era particolarmente conosciuto nella frazione di Bulciaghetto, dove è cresciuto e dove abitava con la moglie. Lascia anche i tre figli e i nipotini. I funerali non sono ancora stati fissati.