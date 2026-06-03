Como. 19enne lecchese soccorso dopo un malore in un edificio abbandonato

Intervento notturno della Squadra Volante: il giovane trovato in stato di semi incoscienza in un casale abbandonato

Provvidenziale l’intervento degli agenti della Polizia, che hanno prestato le prime cure in attesa del 118 e dei Vigili del Fuoco

LECCO – Momenti di forte apprensione nella notte tra martedì e mercoledì in via Cuzzi, a Como, dove un 19enne di Lecco è stato soccorso dalla Polizia di Stato dopo essere stato colto da una crisi respiratoria all’interno di un edificio abbandonato.

L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura di Como. Sul posto è stata inviata una pattuglia della Squadra Volante, che ha trovato il giovane riverso a terra in stato di semi incoscienza.

Gli agenti hanno immediatamente avviato le manovre di primo soccorso per favorire la respirazione del ragazzo, mantenendo costante il contatto con lui nel tentativo di evitare la perdita di coscienza, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco.

Il 19enne è stato poi estratto dall’edificio, considerato pericolante, grazie al lavoro congiunto di Polizia, 118 e Vigili del Fuoco, e successivamente affidato alle cure del personale sanitario.

Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe introdotto insieme ad altri due coetanei all’interno del casale abbandonato. Durante l’esplorazione sarebbe esploso un estintore, evento che avrebbe provocato il malessere del 19enne.

Gli altri due ragazzi presenti hanno poi fornito agli agenti ulteriori elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti. Sono ora in corso eventuali valutazioni su provvedimenti a loro carico.