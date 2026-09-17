Comportamenti molesti a Sondrio, “Foglio di Via Obbligatorio” per un 50enne nato a Lecco

Il provvedimento del Questore di Sondrio è scattato dopo una serie di episodi che hanno richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine

L’uomo non potrà tornare a Sondrio per un anno

LECCO – Un uomo di 50 anni, nato a Lecco, è stato destinatario di un Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore della Provincia di Sondrio, con il divieto di tornare nel Comune di Sondrio per un anno. Il provvedimento arriva al termine degli accertamenti condotti dagli operatori della Questura di Sondrio, dopo una serie di episodi che avevano richiesto più volte l’intervento delle Forze dell’Ordine.

L’ultimo episodio si è verificato in una struttura ricettiva del capoluogo valtellinese, dove gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione della responsabile della reception per la presenza di un uomo in evidente stato di ubriachezza che, secondo quanto ricostruito, con il proprio comportamento molesto stava arrecando disturbo alla clientela.

Nel corso dell’intervento è inoltre emerso che il 50enne si era introdotto nei locali adibiti a spogliatoio della struttura, impossessandosi delle chiavi di un’autovettura. Le chiavi sono state successivamente riconsegnate su sollecitazione degli operatori intervenuti.

A questo episodio si sono aggiunti altri comportamenti tenuti in luoghi pubblici di Sondrio, caratterizzati da condotte moleste e reiterate che avevano già richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine. In una circostanza era stato necessario anche l’intervento del personale sanitario del 118.

Gli accertamenti svolti dalla Questura hanno inoltre fatto emergere precedenti interventi e segnalazioni di polizia. Alla luce della reiterazione e dell’attualità delle condotte, il Questore ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione della misura di prevenzione.

Il Foglio di Via Obbligatorio prevede l’allontanamento dal territorio del Comune interessato e il divieto di farvi ritorno per il periodo stabilito dal Questore, salvo un’eventuale autorizzazione per comprovate esigenze. Nel caso specifico, il divieto di ritorno a Sondrio è stato fissato in un anno.

Il provvedimento si inserisce nell’attività di prevenzione e controllo del territorio portata avanti dalla Questura di Sondrio, con l’obiettivo di prevenire situazioni ritenute suscettibili di incidere sull’ordine e sulla sicurezza pubblica e di garantire la tranquillità della collettività.