Continuano le ricerche del turista olandese disperso nel lago di Como

Si era tuffato per salvare il figlio in difficoltà ma è stato inghiottito dalle acque del lago

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri, sabato. Salvo il figlio di 16 anni

MENAGGIO – Prosegue la vasta operazione di ricerca nelle acque del lago di Como, a Menaggio, dove un turista olandese risulta disperso dalla mattinata di sabato dopo essersi tuffato da un’imbarcazione. L’allarme era scattato poco dopo le 12 di ieri, quando alla Sala Operativa della Guardia Costiera del Reparto Operativo Laghi sono giunte, tramite il Numero Unico di Emergenza 112, diverse segnalazioni relative a una persona che non era più riemersa dopo essersi lanciata in acqua da una barca per prestare aiuto a uno dei suoi figli.

Il figlio di 16 anni è stato recuperato vivo, mentre il padre è stato visto inabissarsi e risulta ancora disperso. Per tutta la giornata di sabato la Guardia Costiera è stata impegnata nelle ricerche di superficie, mentre i Vigili del Fuoco hanno effettuato le ricerche di profondità, con sommozzatori intervenuti da Torino e Milano. Alle ricerche si è aggiunta anche una unità della Guardia Di Finanza del Roan di Como.

Meteo permettendo sono state anche pianificate le ricerche per la giornata di oggi, quando arriveranno dalla Direzione Marittima della Liguria anche i sommozzatori del 5° Nucleo della Guardia Costiera di Genova con strumentazioni di profondità ROV e Sonar, che coopereranno con i sommozzatori dei Vigili del Fuoco già presenti sul posto. Nelle ricerche di superficie e nel cordone di sicurezza per le immersioni, previsto anche l’intervento delle Unità della Polizia di Stato della Squadra Acque Interne della Questura di Como, che si alterneranno con quelle del 3° Nucleo Guardia Costiera di Como e della Guardia di Finanza del Roan di Como.