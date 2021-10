Controlli anti-droga nei boschi anche con l’elicottero dei carabinieri

Venerdì l’intervento dei carabinieri contro lo spaccio di droga

Controlli nei boschi, sorvolati anche da un elicottero dell’Arma

CIVATE – Servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri che venerdì hanno setacciato l’area boschiva posta a margine della SS.36 e della stazione ferroviaria di Civate.

I controlli hanno visto il supporto aereo fornito dal 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio Al Serio che ha permesso il controllo aereo del territorio, con particolare riferimento alle aree boschive.

Nel corso dei controlli è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un giovane 18enne trovato in possesso di una modica quantità di hashish, sottoposto a controllo nei pressi della stazione ferroviaria di Civate e denunciato alla competente A.G. un 27enne per guida in stato di ebrezza, a seguito di controllo eseguito nel centro cittadino di Calolziocorte.