Controlli della Guardia di Finanza per Halloween: sequestrate 1.100 candele non regolamentari

Oltre al sequestro è scattata anche una sanzione pari a una somma minima di circa 11.000 euro
Intensificati i controlli in città e in provincia di Lecco in occasione delle festività
LECCO – I Finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Lecco, nell’ambito di una serie di controlli effettuati in città e in provincia in prossimità della ricorrenza di Halloween, finalizzati ad appurare la corretta commercializzazione dei prodotti, hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 1.000 candele non conformi alla normativa italiana ed europea.
Nel corso dei controlli, i finanzieri hanno rinvenuto articoli privi della corretta etichettatura prevista dalla normativa a tutela dei consumatori, alcuni composti anche da sostanze chimiche di natura potenzialmente rischiosa per sensibilizzazione cutanea, per i quali la legge impone l’obbligo tassativo di indicazione sul prodotto, a salvaguardia dei consumatori.
Oltre al sequestro dei prodotti, è scattata la segnalazione alla competente Camera di Commercio per la sanzione amministrativa prevista, pari a una somma minima di circa 11.000 euro per le candele rinvenute.
L’operazione rientra nel quadro di un più ampio piano di intensificazione dei controlli da parte delle Fiamme Gialle, anche in vista delle prossime festività natalizie, in materia di sicurezza prodotti e a contrasto della contraffazione dei marchi, finalizzato a garantire una protezione efficace dei consumatori e a tutelarne la salute, operando in favore delle imprese che rispettano le regole, garantendo le condizioni di sana concorrenza.
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