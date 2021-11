Controlli straordinari della Polizia nei locali, multati alcuni esercenti

Servizio di controllo degli agenti in alcune zone della città ed anche a Calolzio

Sanzioni ad alcuni locali per alcune irregolarità amministrative, uno per mancate verifiche del green pass ai clienti

LECCO – Nel pomeriggio di controlli straordinari quello venerdì, da parte della Polizia, nella zona di Lecco città e dintorni.

Il personale della Questura cittadina (Squadra Mobile, Squadra Volanti e Polizia Amministrativa), con il supporto anche di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, di un’unità cinofila antidroga di Milano e di personale della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco, hanno monitorato alcune zone del territorio per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga e della violenza tra giovani ma anche per le verifiche sul rispetto delle normative anti-Covid.

Si tratta di un servizio deciso a seguito delle ultime riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della Prefettura.

Nel corso del servizio sono stati effettuati controlli nelle principali vie e piazze del centro cittadino, con particolare attenzione alla zona della stazione ferroviaria di Lecco, controllati alcuni esercizi commerciali ed effettuato un mirato posto di controllo in Piazza Cappuccini.

In particolare, in un locale di Corso Bergamo a Lecco sono stati controllati alcuni avventori ed il titolare sanzionato per la mancata esposizione del cartello “vietato fumare”; in un altro esercizio pubblico in zona stazione di Lecco, sono stati controllati vari avventori e sanzionato il titolare per aver violato la prescrizione di verificare il possesso del “green pass” ai clienti che accedono agli spazi al chiuso destinati alla somministrazione, nonché sanzionata una cliente che era senza il certificato verde.

In un altro locale in via Resinelli, dal controllo avventori sono emersi alcuni soggetti di nazionalità albanese, con vari precedenti penali.

Controlli che si sono estesi anche al comune di Calolziocorte ad alcuni avventori all’interno di un locale ed è stato multato il titolare per mancata esposizione all’ingresso del cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso.

Durante il servizio sono state identificate complessivamente 56 persone, controllati 12 veicoli e 4 esercizi pubblici.