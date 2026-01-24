Controllo su treno Sondrio-Milano a Colico, arrestato un giovane con droga

Durante un controllo della Polizia Ferroviaria, un 25enne è stato trovato in possesso di hashish, marijuana e pasticche oppiacee

L’uomo è stato trasferito alla casa circondariale di Lecco, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

COLICO – Nel corso di un controllo a bordo di un treno regionale sulla tratta Sondrio-Milano Centrale, la Polizia Ferroviaria ha arrestato un uomo di 25 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, sedicente cittadino del Sierra Leone, risultava già gravato da precedenti per reati legati agli stupefacenti e sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Lecco. Gli agenti, insospettiti dal suo comportamento, hanno deciso di procedere a una perquisizione personale.

Durante il controllo sono stati sequestrati 334,56 gr di hashish, 183,84 gr di marijuana e 57 pasticche di una presunta sostanza oppiacea denominate “ROYAL-225”, oltre a un palmare, un telefono cellulare e 465 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il giovane, irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in stato di arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e associato presso la casa circondariale di Lecco, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.