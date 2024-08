Cornizzolo. Persona bloccata in un canalone, salvata dai Vigili del Fuoco

I soccorsi si sono attivati intorno alle 11 di oggi, domenica

La persona è stata recuperata e portata in un luogo sicuro

CIVATE – I Vigili del Fuoco sono intervenuti stamattina (domenica 25 agosto) con due squadre da terra (nucleo Saf di Lecco e una squadra da Valmadrera) e con il reparto volo per cercare una persona rimasta bloccata in un canalone a circa 1.100 metri di quota sul Monte Cornizzolo, sopra Civate.

Dopo aver localizzato la persona in pericolo, i Vigili del Fuoco l’hanno issata a bordo dell’elicottero Drago per poi trasportarla in luogo sicuro. L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 4 ore.