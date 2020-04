Coronavirus, 71.256 contagi in Lombardia, a Lecco sono 2.149

I dati della giornata di oggi, venerdì 24 aprile

L’assessore Sertori: “Per riaprire serve il giusto equilibrio, stiamo dialogando col Governo”

LECCO – Si mantengono stabili i dati relativi al contagio da Coronavirus in Regione Lombardia, soprattutto per quanto riguarda la diminuzione dei ricoveri ospedalieri. I numeri sono stati diffusi nel consueto punto stampa di Regione in diretta su facebook con ospite l’assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori.

– i casi positivi sono: 710256 (+1.091)

ieri: 70.165 (+1.073)

l’altro ieri: 69.092 (1.161)

– i decessi: 13.106 (+166)

ieri: 12.940 (+200)

l’altro ieri: 12.740 (+161)

– in terapia intensiva: 756 (-34)

ieri: 790 (-27)

l’altro ieri: 817 (-34)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 8.791 (-401)

ieri: 9.192 (-500)

l’altro ieri: 9.692 (-113)

– i tamponi effettuati: 314.298 (+11.583)

ieri: 302.715 (+12.016)

l’altro ieri: 290.699 (+13.502)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

BG: 11.002 (+56)

ieri: 10.946 (+98)

l’altro ieri: 10.848 (+60)

BS: 12.475 (+167)

ieri: 12.308 (+130)

l’altro ieri: 12.178 (+100)

CO: 2.871 (+107)

ieri: 2.764 (+83)

l’altro ieri: 2.681 (+89)

CR: 5.867 (+60)

ieri: 5.807 (+101)

l’altro ieri: 5.706 (+65)

LC: 2.149 (+17)

ieri: 2.132 (+23)

l’altro ieri: 2.109 (+16)

LO: 2.836 (+3)

ieri: 2.833 (+46)

l’altro ieri: 2.787 (+36)

MB: 4.372 (+55)

ieri: 4.317 (+64)

l’altro ieri: 4.253 (+42)

MI: 17.689 (+412) di cui 7.467 (+246) a Milano citta’

ieri: 17.277 (+277) di cui 7.221 (+105) a Milano citta’

l’altro ieri: 17.000 (+480)

MN: 3.057 (+35)

ieri: 3.022 (+45)

l’altro ieri: 2.977 (+44)

PV: 3.991 (+117)

ieri: 3.874 (+76)

l’altro ieri: 3.798 (+93)

SO: 1.088 (+32)

ieri: 1.056 (+44)

l’altro ieri: 1.012 (+46)

VA: 2.376 (+36)

ieri: 2.340 (+38)

l’altro ieri: 2.302 (+51)

e 1483 in corso di verifica.

“Fase 2, serve un giusto equilibrio”

“E’ impensabile per la Lombardia, come credo per tutto il paese, rimanere in lockdown fino al vaccino. Serve un giusto equilibrio – ha dichiarato l’assessore Sertori – stabilito che dovremo convivere con questo virus ancora per un po’ è necessario prescrivere disposizioni precise. In questo senso stiamo sollecitando il Governo perché si stabilisca chi inizierà a lavorare non in base al codice Ateco ma alla capacità di ottemperare le disposizioni date dalla sanità in materia di sicurezza e protezione. Questo è coerente e questo è il sistema migliore” ha concluso.