Cortenova, esplode una bombola in ditta, ferito un 58enne

L’incidente poco prima delle 15 in uno stabilimento di via Roma

Un 58enne è rimasto ferito dopo l’esplosione di una bombola

CORTENOVA – Incidente sul lavoro a Cortenova nel primo pomeriggio di oggi, lunedì. Un uomo di 58 anni è stato trasportato in ospedale a Lecco in codice giallo dopo l’esplosione di una bombola in uno stabilimento di via Roma.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.50: sul posto si sono portati subito i soccorsi, un’ambulanza da Introbio e l’elisoccorso di Sondrio, con anche le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco. Il 58enne sarebbe stato colpito da un tubo di aria compressa, riportando diversi traumi: è stato elitrasportato all’Ospedale di Lecco in codice giallo.