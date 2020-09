Cortenova. Finisce con l’auto nel fiume, morta donna di 89 anni

Con l’auto ha sfondato due protezioni del ponte che collega via Trento alla SP62 finendo nel Pioverna

CORTENOVA – Tragico incidente in via Trento a Cortenova (Valsassina), dove questa mattina, venerdì, poco dopo le 10, una donna di 89 anni è morta finendo con la sua auto nel torrente Pioverna.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti la donna, D. N. residente in Valsassina, stava procedendo alla guida della sua auto lungo via degli Alpini quando, all’altezza della piccola rotonda che incrocia via Trento, è andata dritta sfondando due barriere di protezione del ponte che supera il torrente Pioverna, compiendo un volo di circa 5 metri.

Dalle prime ipotesi, non si esclude che la donna sia stata colta da malore prima di perde il controllo dell’auto.

Sul posto sono quindi intervenuti ambulanza (in un primo momento è stato allertato anche l’elisoccorso di Como), la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco che hanno recuperato l’auto.

La strada è rimasta chiusa al traffico fino alle conclusione delle operazioni di recupero del mezzo.