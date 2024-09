Criminalità a Verderio, disposti più controlli da parte delle forze dell’ordine

In Prefettura riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Messe a punto concrete misure di rafforzamento della sicurezza

VERDERIO – Più controlli da parte delle forze dell’ordine a Verderio. E’ quanto stabilito durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Pomponio, convocata su richiesta del Sindaco del Comune di Verderio, con l’obiettivo di esaminarne la situazione della sicurezza, a seguito degli episodi di criminalità recentemente verificatisi.

Il Prefetto, in apertura, ha evidenziato che, “sebbene i dati complessivi sui reati siano in calo rispetto ai due anni precedenti e quelli sui reati scoperti in significativo aumento, la recente concentrazione in un breve arco di tempo di episodi delittuosi -che ha comprensibilmente innalzato il livello di allarme tra i cittadini e gli amministratori- merita una puntuale analisi che orienti efficacemente le attività di prevenzione e contrasto”.

I contributi puntuali e approfonditi portati dal Sindaco di Verderio hanno offerto importanti spunti di lavoro per la pianificazione e il coordinamento di misure concrete di rafforzamento della sicurezza, tra cui un aumento dei pattugliamenti da parte delle Forze dell’Ordine.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto, evidenziando ancora una volta l’importanza di denunciare i reati anche al fine di modulare il dispositivo di controllo del territorio, ha ricordato che l’organizzazione di ronde o altre forme di vigilanza privata non autorizzata sono vietate dalla legge. Il controllo del territorio è una prerogativa esclusiva delle Forze di polizia, le quali stanno operando per garantire risposte efficaci ai problemi di sicurezza esaminati.

Nei prossimi giorni il Comune di Verderio rinnoverà con la Prefettura il Protocollo per il Controllo di Vicinato così da valorizzare gli strumenti posti a disposizione dall’ordinamento nella prospettiva di accrescimento della partecipazione civica alla gestione collaborativa della sicurezza.

Alla riunione hanno partecipato il presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il sindaco di Verderio Iginio Villa, il vicesindaco di Lecco Simona Piazza, il questore Ottavio Aragona, i vicecomandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri Claudio Arneodo, e della Guardia di Finanza Onofrio Calabrese.