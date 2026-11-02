Criminalità giovanile, controlli della Polizia anche a Lecco: 579 persone identificate

L’attività ha coinvolto piazze, parchi, centri commerciali e stazione ferroviaria

Identificati 456 maggiorenni e 123 minorenni. Un giovane è stato arrestato per furto aggravato ai danni di un’anziana

LECCO – La Polizia di Stato ha partecipato a una vasta operazione nazionale di contrasto alla criminalità giovanile, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e condotta dalle Questure su tutto il territorio italiano. L’attività ha riguardato giovani, anche minorenni, coinvolti individualmente o in gruppo in reati contro la persona e il patrimonio, oltre che in violazioni legate alle armi e agli stupefacenti.

Anche a Lecco, nei giorni scorsi, sono stati intensificati i controlli attraverso servizi straordinari di prevenzione, identificazione e presidio delle aree considerate più sensibili. L’attenzione si è concentrata sui principali luoghi di aggregazione giovanile della città: piazze, parchi, centri commerciali e stazione ferroviaria, contesti nei quali sono stati registrati episodi di criminalità contro la persona e il patrimonio e fenomeni legati agli stupefacenti.

L’attività è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile, in collaborazione con altri uffici della Questura di Lecco e con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di Milano e di un’unità cinofila della Questura di Milano. Nel corso dei servizi sono state controllate complessivamente 579 persone, di cui 456 maggiorenni e 123 minorenni.

Tra i risultati dell’operazione, l’arresto di un giovane ritenuto responsabile di furto aggravato ai danni di un’anziana signora, raggirata con la tecnica del finto carabiniere.

Nel corso dei controlli sono state inoltre sequestrate dosi di hashish e marijuana. Due persone sono state segnalate alla locale Prefettura in relazione al possesso delle sostanze stupefacenti.

Un altro giovane è stato denunciato in stato di libertà per non aver rispettato il Foglio di Via Obbligatorio, che gli vietava il ritorno nel Comune di Lecco. Nei confronti di altre due persone sono stati invece emessi provvedimenti di Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno in città.

La Polizia di Stato fa sapere che l’attività di controllo e la presenza sul territorio proseguiranno con l’obiettivo di contribuire alla sicurezza dei cittadini.