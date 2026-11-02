Criminalità giovanile, maxi operazione della Polizia in tutta Italia: 644 arresti e oltre 1.600 denunce

L’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, ha coinvolto le 106 Squadre mobili

In due settimane identificati oltre 236mila giovani, di cui più di 23mila minorenni

LECCO – Oltre 236mila giovani controllati, 644 arresti, 1.695 denunce e ingenti quantitativi di droga e armi sequestrati. È il bilancio della vasta operazione nazionale condotta dalla Polizia di Stato per contrastare la criminalità giovanile, che nelle ultime due settimane ha interessato numerose province italiane, con particolare attenzione ai gruppi di strada e ai fenomeni di violenza, spaccio e illegalità.

L’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, ha coinvolto migliaia di operatori delle Questure, con il contributo delle 106 Squadre mobili, dei Reparti Prevenzione Crimine e di altri uffici della Polizia di Stato. I controlli si sono concentrati soprattutto nelle aree di spaccio e nei luoghi della movida, con l’obiettivo di individuare giovani coinvolti, individualmente o in gruppo, in reati contro la persona, il patrimonio e in attività legate alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti e armi.

Complessivamente sono stati identificati 236.138 giovani, tra cui 23.060 minorenni. Le persone arrestate sono 575 maggiorenni e 69 minorenni, mentre 1.695 giovani sono stati denunciati in stato di libertà, tra cui 373 minorenni. Le contestazioni riguardano, tra gli altri, reati di ricettazione, possesso di armi e strumenti atti a offendere e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Tra le condotte maggiormente riscontrate figurano tentati omicidi, lesioni, risse, danneggiamenti, estorsioni, furti, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e detenzione illegale di armi. Comportamenti che, in diversi casi, venivano anche documentati e ostentati dagli stessi autori attraverso i social network.

L’operazione ha interessato un ampio numero di luoghi e strutture: 299 abitazioni, comprese 39 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 365 sale giochi, 896 esercizi commerciali, 1.149 luoghi della movida, tra cui 839 piazze e 310 centri cittadini, 177 stazioni e 198 parchi. Al termine delle verifiche sono state elevate 1.394 sanzioni amministrative, soprattutto per uso di sostanze stupefacenti, violazioni del Codice della strada e delle norme che regolano i pubblici esercizi.

Rilevante anche il materiale recuperato e sequestrato durante le perquisizioni. Gli investigatori hanno rinvenuto numerosi oggetti di provenienza furtiva, tra cui collane d’oro, tablet, telefoni cellulari e capi di abbigliamento, oltre a 269.863 euro in contanti. Sul fronte delle armi sono state sequestrate 28 armi da fuoco, tra corte e lunghe, 210 armi bianche e 25 oggetti atti a offendere. Tra questi ultimi figurano cacciaviti, mazze da baseball, bastoni telescopici, pistole soft air, spray al peperoncino, tirapugni, un tagliabalsa e passamontagna. Recuperati anche ordigni esplosivi, batterie di tubi monocolpo, bombolette di spray urticante, taglierini e strumenti da scasso.

Consistente il quantitativo di sostanze stupefacenti sequestrate: 69,4 chilogrammi di cocaina, 328,44 grammi di eroina e 174,8 chilogrammi di cannabinoidi. A questi si aggiungono quantitativi più contenuti di ecstasy, ketamina, anfetamine, capsule di Lyrica e benzodiazepine.

Tra gli interventi più significativi, quello condotto in provincia di Foggia, dove gli investigatori, anche grazie alle segnalazioni arrivate attraverso l’applicazione YouPol, hanno individuato alcune strutture conosciute come “crack house”. Si tratta di ambienti utilizzati come laboratori artigianali per trasformare la cocaina in crack, commercializzare diverse tipologie di sostanze stupefacenti e mettere a disposizione degli assuntori spazi e attrezzature per il consumo.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’attività online. Nel corso dell’operazione sono stati monitorati 1.115 profili social. Per tre account individuati in provincia di Torino è stata già avanzata la richiesta di oscuramento, a causa della presenza di contenuti violenti e dell’ostentazione di armi.

I controlli in Lombardia

Una parte significativa dell’attività ha riguardato anche la Lombardia, dove i servizi si sono concentrati nelle province di Como, Cremona, Milano, Monza e Brianza. La decisione è maturata anche alla luce dei gravi episodi registrati durante le manifestazioni del 17, 18 e 24 ottobre 2026 e della particolare incidenza di fenomeni di devianza riconducibili ai gruppi giovanili di strada.

Le attività, svolte attraverso servizi straordinari di prevenzione, identificazione e presidio delle aree considerate più sensibili, sono state condivise con l’Autorità giudiziaria. Gli interventi hanno portato a diverse perquisizioni personali e domiciliari, all’identificazione di numerosi soggetti e alla denuncia a piede libero dei presunti responsabili di reati quali danneggiamento aggravato, rissa e resistenza a pubblico ufficiale.

Sono stati inoltre adottati specifici provvedimenti di Daspo urbano e fogli di via obbligatori, con l’obiettivo di contrastare i comportamenti illeciti e tutelare la sicurezza pubblica.

Un elemento importante per ricostruire quanto accaduto durante le manifestazioni è arrivato dall’analisi dei telefoni cellulari dei giovani coinvolti. L’esame delle chat e dei gruppi di messaggistica ha infatti consentito agli investigatori di raccogliere elementi ritenuti decisivi per ricostruire le modalità di organizzazione e coordinamento dei disordini.

Un’attività investigativa che, accanto ai controlli sul territorio, ha esteso l’attenzione anche agli ambienti digitali, dove vengono condivisi e talvolta esibiti comportamenti violenti e condotte criminali.