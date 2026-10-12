Criminalità, Lecco al 68° posto nella classifica del Sole 24 Ore. Quasi 10 mila denunce in un anno

La provincia lecchese registra 2.976,6 denunce ogni 100mila abitanti

3.942 denunce per furto, di cui 1.500 in abitazione

LECCO – Sono state 9.948 le denunce registrate nel 2025 in provincia di Lecco, che si colloca al 68° posto nell’Indice della criminalità pubblicato dal Sole 24 Ore, guadagnando 6 posizioni rispetto al 2024. Il territorio lecchese conta 2.976,6 denunce ogni 100mila abitanti.

Al primo posto della classifica risulta Milano, con 7.017 denunce ogni 100 mila abitanti (228.287 nel 2025) all’ultimo Oristano, in Sardegna, con 1.706 denunce ogni 100 mila abitanti, 2.505 complessive nel 2025.

I dati

A pesare maggiormente sono i furti, con 3.942 denunce complessive, di cui 1.500 per furti in abitazione. Un fenomeno che continua a rappresentare una delle principali voci nel quadro della criminalità provinciale. Seguono le truffe e le frodi informatiche, con 1.604 denunce, mentre per danneggiamenti sono state 1.389.

Tra le altre tipologie di reato rilevate figurano 361 denunce per minacce e 124 per delitti informatici. Sono invece 53 le denunce per stupefacenti registrate nel corso dell’anno.

I dati comprendono anche reati particolarmente delicati: nel 2025 in provincia di Lecco sono state presentate 21 denunce per violenza sessuale, quattro delle quali relative a episodi ai danni di minori di 14 anni.

In tema di criminalità giovanile, invece, la nostra Provincia risulta terza in classifica con il 7,7% delle persone denunciate under18. Un tema particolarmente delicato, e con numeri in crescita significativa dal post pandemia.

La graduatoria del Sole 24 Ore si basa sui dati del Ministero dell’Interno relativi ai delitti denunciati alle forze dell’ordine e all’autorità giudiziaria nell’anno precedente. Il rapporto tra denunce e popolazione residente consente di mettere a confronto territori di dimensioni differenti, ma non restituisce necessariamente l’intera portata dei fenomeni criminali: non tutti i reati, infatti, vengono denunciati.

A livello nazionale, l’indice evidenzia una distribuzione della criminalità che risente anche delle caratteristiche dei territori, in particolare nelle grandi aree urbane, dove la presenza di pendolari, turisti e persone di passaggio può incidere sul numero degli episodi registrati.

QUI L’INDAGINE COMPLETA