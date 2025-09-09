Dengue, due casi sospetti nel Lecchese: analisi negative

L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) ha fatto sapere che le analisi effettuate hanno escluso la presenza del virus

DERVIO/MONTICELLO – La scorsa settimana sono stati segnalati due casi sospetti di dengue nei comuni di Dervio e Monticello. Le persone coinvolte presentavano sintomi compatibili con l’infezione trasmessa dalla zanzara Aedes aegypti, circostanza che ha spinto le autorità sanitarie ad attivare immediatamente i protocolli ministeriali.

L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) ha fatto sapere che le analisi effettuate hanno escluso la presenza del virus: entrambi i test sono risultati infatti negativi. Non si è trattato dunque di dengue, ma di altre forme febbrili non riconducibili alla malattia tropicale.

Nonostante l’esito rassicurante, le misure di prevenzione sono state comunque applicate. In base alle direttive ministeriali, infatti, ogni volta che viene segnalato un sospetto caso di dengue, si procede alla disinfestazione mirata delle aree circostanti per ridurre al minimo il rischio di eventuale diffusione attraverso le zanzare. Gli interventi si sono svolti nei giorni immediatamente successivi alla segnalazione sia a Dervio che a Monticello.

Ats ribadisce che la situazione è sotto controllo e invita i cittadini a collaborare con le buone pratiche di prevenzione contro le punture di zanzara: eliminare ristagni d’acqua, utilizzare repellenti e protezioni adeguate.