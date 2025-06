Dervio. Fiamme in un condominio, intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme in via delle Vigne intorno alle ore 21 di martedì

L’incendio si è sviluppato nel vano contatori

DERVIO – Il comando dei Vigili del Fuoco è intervenuto con autopompa dal distaccamento di Bellano per l’incendio di un vano contatori in un condominio in via delle Vigne a Dervio. La squadra in posto con autoprotettori (strumenti per proteggere le vie respiratorie) è riuscita ad avvicinarsi al quadro e a terminare le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza ventilando dai fumi il locale e facendo così poi accedere i tecnici.