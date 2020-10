Dervio, il torrente Varrone preoccupa: evacuati una decina di residenti

In mattinata il torrente Varrone a Dervio, in piena, è uscito in un tratto

Allontanati per sicurezza una decina di residenti

DERVIO – Dopo i fatti della scorsa estate, l’attenzione è alta a Dervio dove il maltempo ha gonfiato nuovamente il torrente Varrone portandolo ai limiti di allerta.

In un tratto il fiume è parzialmente esondato in mattinata, per questo motivo il Comune ha deciso di allontanare temporaneamente e per sicurezza una decina di residenti delle abitazioni vicine al ponte della ferrovia su consiglio dei Vigili del Fuoco.

“La situazione ora dovrebbe essere in miglioramento – ha spiegato il sindaco Stefano Cassinelli – Siamo in contatto con la prefettura e con i referenti della diga di Pagnona, il carico di acqua verso valle sta diminuendo, piano piano sembra stia tornando alla normalità”.

IL VIDEO – La situazione del Varrone questa mattina (di Silvio Sandonini)