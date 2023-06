Dervio, scontro tra due barche: ferita una persona

E’ successo nel pomeriggio di oggi, domenica, davanti al pontile

Nello scontro è rimasta ferita una persona

DERVIO – Incidente in acqua tra due imbarcazioni nel pomeriggio di oggi, domenica.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30 con la mobilitazione dei sanitari di Areu e di una squadra dei Vigili del Fuoco di Bellano con il gommone.

Lo scontro tra i due mezzi nautici è avvenuto all’altezza del pontile della navigazione.

Una persona è rimasta ferita a seguito dell’incidente ed è stata presa in cura dall’equipe di medici e infermieri che ne hanno disposto il trasporto in ospedale per svolgere gli accertamenti del caso.

Nel pomeriggio di oggi sempre a Dervio è avvenuto un altro incidente in acqua con coinvolti questa volta due persone che avevano scuffiato con la barca a vela.