Dervio, una carcassa di cervo adulto trasportata a valle dal Varrone

Un cervo finito nel fiume Varrone, il suo corpo trascinato dalla corrente

Il corpo rimasto impigliato nelle vicinanze della centrale idroelettrica

DERVIO – Le ultime piogge hanno nuovamente ingrossato Varrone ma questa volta il fiume, anziché legname e detriti che è solito scaricare a lago, ha trascinato con sé il corpo di un cervo adulto. Le immagini sono del fotografo Silvio Sandonini.

La carcassa è rimasta impigliata in un tubo sporgente sul torrente, nella zona della centrale idroelettrica, ed è stata notata da un cittadino che ha segnalato l’accaduto ai Carabinieri Forestali, intervenuti successivamente per un sopralluogo.

Sono solo ipotizzabili le cause dell’incidente che ha portato alla morte del maestoso animale che potrebbe essere scivolato nel torrente a seguito del cedimento di una riva durante il maltempo degli scorsi giorni, o perché in fuga da un cacciatore (è infatti iniziata la stagione venatoria) oppure da un contendente suo simile (essendo anche la stagione degli amori per i cervi).

Il corpo dell’ungulato non può essere rimosso, almeno per il momento la piena del Varrone non lo permette.