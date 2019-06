Detriti e tronchi d’albero nel lago. Prestare attenzione

La segnalazione di un lettore dopo un’uscita con il suo kayak

LECCO – L’ondata di maltempo dei giorni scorsi ha riversato nel lago numerosi detriti, tra cui tronchi d’albero, che ora sono delle vere e proprie insidie per tutte le imbarcazioni che transitano sul lago.

La segnalazione e la testimonianza di quello che si può trovare navigando in questi giorni, giunge da un nostro lettore che questa mattina (domenica) ha fotografato diversi tronchi d’albero che galleggiavano nelle acque del lago.

“Volevo segnalare – fa sapere A. D. – la presenza di grossi tronchi sul lago, nella zona di Mandello, che potrebbero diventare pericolosi per barche, canoe e kayak come nel mio caso”.

Detriti e tronchi che, trascinati a valle dall’impetuosità dei torrenti in piena, si sono riversati nel lago diventando una minaccia per tutti i natanti. In particolar modo ciò che ha portato a valle il torrente Varrone, esondato all’altezza della sua foce, nel comune di Dervio, dove ha causato numerosi danni.