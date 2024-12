Discarica abusiva a Versasio, ripuliti i boschi ai lati della nuova Lecco-Ballabio

L’intervento quest’oggi in frazione Versasio

Ispettori ambientali al lavoro per cercare di risalire ai responsabili degli abbandoni

LECCO – Gli operatori di Silea al lavoro quest’oggi, giovedì 19 dicembre, per ripulire i boschi ai lati della SS36dir (nuova Lecco-Ballabio), all’altezza di Versasio, dove nei giorni scorsi si erano accumulati diverse tipologie di rifiuti, abbandonati da incivili.

Per ripulire la discarica a cielo aperto ci sono volute diverse ore, numerosi i sacchi di rifiuti raccolti. Come fatto sapere da Silea, gli ispettori ambientali sono al lavoro per tentare di risalire agli autori delle inciviltà.

Un problema annoso, quello dell’abbandono rifiuti nei boschi e anche nelle piazzole lungo la SS36, che ciclicamente si verifica e contro cui, putroppo, è spesso difficile intervenire.