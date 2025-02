Dispersi in Grignetta: lieve tregua dal maltempo, in volo gli elicotteri

Il lieve miglioramento delle condizioni meteo ha consentito nel primo pomeriggio i sorvoli

In quota il personale del Cnsas per le perlustrazioni, altre squadre pronte per essere trasportate

LECCO – Il lieve miglioramento del meteo ha consentito, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, il volo degli elicotteri in Grignetta dove da sabato sono in corso le operazioni di ricerca di due escursionisti dispersi.

Sul posto stanno operando l’elisoccorso di Como di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza, che sta trasportando in quota le squadre del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico per la perlustrazione a terra. Presenti anche l’elicottero della Guardia di finanza (che ha a bordo il dispositivo IMSI – Catcher per rilevare eventuali segnali del telefonino) e il mezzo di Elitellina, per sorvolare la zona in cerca del segnale di altri dispositivi di localizzazione.

Altre squadre della XIX Delegazione Lariana, Stazioni di Lecco e Valsassina – Valvarrone sono pronte per essere trasportate. Il centro operativo, considerate le esigenze di logistica legate alle operazioni di soccorso, è allestito presso il centro del Bione a Lecco.

