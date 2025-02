Dispersi in Grignetta: riprese le ricerche con gli elicotteri

Il lieve miglioramento delle condizioni meteo ha consentito la ripresa dei sorvoli

L’elicottero del 118 ha trasportato in quota i tecnici del Soccorso Alpino per le ricerche

AGGIORNAMENTO ore 16.30 – Purtroppo negativo l’esito dei sorvoli compiuti nel primo pomeriggio dagli elicotteri Drago dei Vigili del Fuoco e Volpe della Guardia di Finanza. Attualmente sta sorvolando l’area un elicottero privato di Elitellina con il sistema Recco, nella speranza di rilevare qualche segnale.

AGGIORNAMENTO ore 14 – Un elicottero del 118 è giunto alla centrale operativa del Bione per provare a fare un sorvolo in Grigna, approfittando del lieve miglioramento delle condizioni meteo. In arrivo anche l’elicottero della Guarda di Finanza che, sempre se il meteo lo consentirà, potrà effettuare un sorvolo nella speranza che il Sistema Imsi Catcher riesca ad agganciare uno dei due cellulari per poi cercare di intervenire, quasi a colpo sicuro, portando le squadre in quota con l’elicottero.

I soccorritori avrebbero trovato anche la disponibilità di un elicottero privato per poter effettuare i sorvoli con il rilevatore Recco Sar. Uno dei due escursionisti dispersi pare infatti avesse cucita alla giacca una piastrina Recco: si tratta di un riflettore con al suo interno due antenne collegato ad un diodo. Questo sistema è in grado di funzionare da riflettore di onde emesse ad una specifica frequenza. L’auspicio dei soccorritori è che la piastrina Recco possa essere così rilevata.

AGGIORNAMENTO ore 11.15 – Cristian e Paolo avrebbero raggiunto la cima della Grignetta, sabato. A testimoniarlo una foto scattata all’intero del bivacco, condivisa poi sui social dai due amici. Da qui l’ipotesi che l’incidente sia avvenuto in discesa.

Le ricerche, intanto, proseguono, seppure le operazioni siano ostacolate dal brutto tempo: la scarsa visibilità, infatti, impedisce agli elicotteri di sorvolare la montagna. Ai Piani Resinelli i Vigili del Fuoco stanno effettuando le ricerche tramite i droni mentre alla centrale operativa del Bione sono presenti il Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza. L’elicottero dei finanzieri è pronto a decollare da Venegono, non appena le condizioni meteo lo consentiranno. Un altro aiuto per le ricerche potrebbe venire dal dispositivo Recco che uno dei due dispersi avrebbe cucito sulla giacca.

In sede, in mattinata, sono giunti anche i parenti dei due escursionisti di cui non si hanno tracce oramai da quasi 48 ore.

PIANI RESINELLI – E’ ormai il terzo giorno che Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, entrambi classe 1976, residenti rispettivamente a Vimercate e Cambiago, mancano da casa. I due, sabato scorso, non hanno fatto rientro a una escursione i Grignetta. L’allarme era scattato nel primo pomeriggio con i tecnici del Soccorso Alpino hanno subito setacciato, nonostante condizioni meteo proibitive, buona parte dei probabili itinerari affrontati dai due escursionisti.

Nella giornata di ieri, domenica, si è poi rimessa in moto l’imponente macchina dei soccorsi con la presenza di numerose squadre del Soccorso Alpino, dei Vigili del Fuoco, il supporto della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. Perlustrazioni sono state fatte anche dall’alto con l’ausilio di elicotteri e droni, in campo anche i cani da valanga.

Anche la giornata di ieri è stata complicata a causa del maltempo, soprattutto in quota. Particolarmente rischiose le condizioni in cui si sono trovati ad operare i soccorritori che, al momento, sono stati costretti a sospendere le ricerche via terra a causa della neve pensante e in alcuni punti ventata con distaccamenti spontanei su diversi pendii.

Le ricerche, purtroppo, non hanno dato ancora nessun esito. Le squadre delle Stazioni di Lecco e Valsassina – Valvarrone si alternano, in collaborazione con Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco. Al momento sono pronte in base diverse squadre del Cnsas; l’evoluzione delle condizioni meteorologiche sarà determinante per la strategia da seguire nelle prossime ore, a partire dalle aree da vagliare e dall’impiego di diversi mezzi, come gli elicotteri.

Se il meteo dovesse concedere un tregua, i tecnici del Soccorso Alpino sono pronti a intervenire con l’elicottero della Guardia di Finanza per un sorvolo nella speranza che il loro Sistema Imsi Catcher riesca ad agganciare uno dei due cellulari per poi cercare di intervenire, quasi a colpo sicuro, portando le squadre in quota con l’elicottero. Anche i Vigili del Fuoco sono sul posto con personale TAS per la topografia e droni, ma le condizioni meteo non consentono ancora di effettuare sorvoli con l’elicottero Drago.

Di Cristian Mauri e Paolo Bellazzi pare non esserci alcuna traccia, più passa il tempo e più si riducono le speranze per i due escursionisti. Dopo due giorni di maltempo fondamentale sarà il meteo.