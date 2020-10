Disperso da domenica sul Grignone: continuano le ricerche di un 47enne di Varese (RITROVATO)

Ancora senza esito le ricerche dell’escursionista disperso da ieri sul Grignone

Si continua a perlustrare la zona, impegnato anche l’elicottero

LECCO – Proseguono, sul Grignone, le ricerche di un escursionista disperso dal tardo pomeriggio di ieri, domenica, nella zona del rifugio Bietti. L’uomo, un 47enne di Castellanza (VA), era salito al rifugio Bietti (situato a 1.700 metri di quota) partendo dal Cainallo dove aveva parcheggiato l’auto.

Intorno alle 16.30, parlando con una persona del rifugio, avrebbe riferito di voler scendere a valle lungo il sentiero che conduce a Mandello. Dopo le 17, poi, ha contattato telefonicamente la moglie. E’ stata poi la moglie ad allertare i soccorsi, intorno alle 19, quando non è più riuscita a mettersi in contatto perché il cellulare non risultava più raggiungibile.

Dopo una intera notte di ricerche, Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza continueranno a setacciare la zona anche oggi, lunedì, con il favore della luce. Gli uomini dei soccorsi proveranno a ripercorrere i sentieri tra la Bietti e Mandello, senza escludere nemmeno la zona che porta verso il Cainallo.

Una ventina gli uomini coinvolti, le operazioni sono supportate anche dall’elicottero Vf Drago 80 dell’elinucleo di Varese che sta sorvolando la zona. Si sta pensando di utilizzare anche l’elicottero della Guardia di Finanza che, essendo più piccolo, può perlustrare dall’alto anche le zone meno accessibili.

L’AGGIORNAMENTO: