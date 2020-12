Diversi interventi in mattina su tutta la provincia per cadute in strada

Sette persone soccorse in una mattina dopo cadute e scivoloni

Il ghiaccio formatosi per la nevicata crea pericolo sui marciapiedi

LECCO – Anziani ma non solo: quasi una decina di passanti sono stati soccorsi questa mattina, giovedì, a seguito di cadute sulla strada. Le gelate sui marciapiedi, a seguito della nevicata dei giorni scorsi e delle temperature rigide, creano delle difficoltà ai pedoni.

Proprio il ghiaccio sarebbe stato complice della caduta di un 54enne a Oggiono, lungo via Marconi, l’uomo, soccorso dalla Croce Verde di Bosisio, è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice verde.

Una donna di 69 anni è stata invece soccorsa a Montevecchia, in via S. Francesco D’Assisi e trasferita all’ospedale di Merate, sempre per traumi lievi. Stessa sorte per un 72enne a Casatenovo e un 73enne a Pescate.

Ferito a causa di una caduta anche un 76enne a Mandello, trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco e ancora a Valmadrera, un 85enne soccorso e portato in ospedale con traumi lievi. Infine, a Merate, una 46enne è stata assistita dal personale sanitario ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.