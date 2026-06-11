Dolore a Ballabio per la morte di Mattia Valsecchi, giovane papà stroncato da un malore

Classe 1989, è stato colpito da un infarto lunedì mentre era nella sua azienda di Pasturo

Trasportato in ospedale in condizioni gravissime, purtroppo non ce l’ha fatta

BALLABIO – E’ una comunità spezzata dal dolore quella di Ballabio che oggi si stringe attorno alla conosciutissima famiglia di Mattia Valsecchi, classe 1989, giovane papà, morto a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo.

L’allarme era scattato poco dopo le 16 di lunedì a Pasturo, dove il giovane, che stava lavorando nell’azienda di famiglia, è stato colpito da un infarto. Nello stabilimento di via Provinciale 77 sono intervenute immediatamente un ambulanza del Soccorso Centro Valsassina e l’automedica da Lecco.

Il 36enne (avrebbe compiuto 37 anni a settembre) è stato trasportato all’ospedale di Lecco in gravissime condizioni e, poche ore fa, è giunta la notizia che ha sconvolto l’intera comunità. Mattia Valsecchi, padre di due figli, era molto conosciuto e apprezzato, amava la sua famiglia e il suo lavoro, con passione e impegno portava avanti la sua azienda artigiana specializzata nella produzione di nastri trasportatori metallici.

In queste ore di dolore sono tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia di Mattia Valsecchi che lascia la compagna Alessandra, i figli, mamma Irma, papà Mauro, il fratello Simone e la sorella Laura.