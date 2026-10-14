Dolore a Erve per la morte di Maurizia Valsecchi, aveva 101 anni

I funerali saranno celebrati oggi, mercoledì, alle 15 nella chiesa parrocchiale

A fine settembre aveva compiuto 101 anni con l’abbraccio di tutta la comunità

ERVE – Proprio pochi giorni fa, a fine settembre, il piccolo paese di Erve aveva festeggiato i 101 anni di Maurizia Valsecchi. Oggi, purtroppo, la comunità piange la scomparsa della nonna del paese.

Maurizia Valsecchi, infatti, è morta lunedì scorso e, nel pomeriggio di oggi (14 ottobre), alle 15, verranno celebrati i funerali nella chiesa parrocchiale. Maurizia Valsecchi lascia i figli Franco con Franca, Carlo con Clarissa e Giuseppina con Italo, le affezionate nipoti Romina, Ilaria e Giorgia, i pronipoti Leonardo e Nicola e tutti i parenti.