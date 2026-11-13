Dolore a Lecco per la morte della storica imprenditrice Alessandra Carsana

Titolare dell’impresa edile Pietro Carsana, aveva 84 anni

Con il marito, il dottor Domenico Colombo, aveva dato vita alla Fondazione Borsieri-Colombo e l’associazione Mondo Giusto

LECCO – E’ morta all’età di 84 anni Alessandra Carsana, storica titolare dell’impresa edile Pietro Carsana, che per oltre 65 anni è stata una delle più importanti realtà della città nel campo delle costruzioni civili, industriali e non solo. Nata nel 1947 dal fondatore Pietro, nel 2009 l’azienda venne affiancata dall’omonima fondazione, guidata dalla stessa Alessandra Carsana, creata per promuovere e sostenere la formazione professionale dei giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro, con borse lavoro e altre iniziative.

Alessandra Carsana era spostata con il dottor Domenico Colombo (morto nel dicembre 2021 all’età di 96 anni) e insieme fondarono Mondo Giusto, associazione lecchese di cooperazione internazionale. Sempre assieme contribuirono anche alla nascita, nel 1999, della Fondazione Monsignor G. Borsieri Onlus attraverso la quale è stata realizzata la Residenza Sanitario Assistenziale per anziani nell’area di via San Nicolò che, proprio monsignor Borsieri (prevosto della Basilica di San Nicolò in Lecco dal 1930 al 1963), donò alla parrocchia. Alessandra Carsana aveva guidato la fondazione e, anche dopo la scomparsa del marito, aveva continuato a seguirla. Nel novembre 2024 la Fondazione è passata alla Fondazione Sacra Famiglia.

Alessandra Carsana lascia la sorella Daniela con Roberto, il fratello Alberto con Giuditta,

i nipoti, i pronipoti e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati sabato 14 novembre alle ore 14.30 nella Basilica di San Nicolò. E’ possibile rendere omaggio ad Alessandra Carsana presso la RSA Borsieri di Lecco fino alle ore 13.30 di sabato.